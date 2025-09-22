Brignone, Milano-Cortina è sempre più vicina: "Mi sento meglio". E finisce in uno spot con Goggia

Brignone e Goggia insieme nella nuova campagna Grana Padano, che è sponsor dei Giochi. Un segnale benaugurante per Fede, che ai canali FIS dice di sentirsi finalmente bene.

Per ora bisogna accontentarsi di vederle assieme in una nuova campagna pubblicitaria: è quella scelta da Grana Padano, che ha voluto Federica Brignone e Sofia Goggia riunite in una comparsata “fuori stagione” per promuovere il marchio italiano, che è tra gli sponsor principali dei giochi olimpici di Milano-Cortina. Una scelta (si spera) di buon auspicio: Fede e Sofi alle Olimpiadi vogliono regalare emozioni vere, e cominciare a entrare in clima quando mancano poco meno di 5 mesi all’evento è forse il modo migliore per portarsi avanti col lavoro.

Un brand che ha scelto due atlete di punta

“Grana Padano DOP si racconta attraverso i sentimenti, con l’amore vissuto ogni giorno con assoluta dedizione”, ha spiegato Renato Zaghini, presidente del Consorzio di Tutela. “Il fatto che Brignone e Goggia si siano volute prestare per questa campagna ci inorgoglisce, perché davvero parliamo di due campionesse che tutto il mondo ci invidia”.

Il nuovo posizionamento di “Fa Stare Bene” al posto di “Fatto Bene” poi l’individuo al centro della scena: “Non raccontiamo solo il saper fare, ma anche l’effetto positivo che il prodotto genera nelle persone e nella società. La sponsorizzazione di Milano-Cortina 2026 è l’occasione per esprimere questa visione, dove la determinazione degli atleti riflette quella dell’azienda. E avere due atlete come Federica e Sofia come testimonial è qualcosa che va a rafforzare la scelta di rideterminare la nostra posizione”.

Fiducia Brignone: “Superato il periodo più difficile”

La scelta di Brignone di prendere parte alla campagna è un altro di quegli incentivi volti a sostenere la tesi del suo ritorno in pista proprio in vista dei giochi. Una prospettiva che col passare delle settimane si fa più concreta, per stessa ammissione della fuoriclasse di La Salle. “Mi sento sempre meglio ogni giorno che passa”, ha detto ai canali FIS.

“Sto lavorando molto duramente per tornare, ed è già molto positivo essere tornata ad avere una vita normale. Sono sempre qui a Torino a fare riabilitazione, la strada prima di poter sciare è ancora lunga, ma ogni giorno so di essere più vicina. Credo sia possibile riuscirci per questo inverno, specialmente ad agosto mi sono goduta anche il ritorno a casa, nella mia Valle d’Aosta, con tante attività in montagna e mi era davvero mancato molto fare sport in mezzo alla natura“.

Il momento più critico sembra essere alla spalle: “La seconda operazione mi ha fatto tornare indietro a livello di preparazione, ma era necessario per tornare a lavorare al meglio. In quel momento, però, non volevo certo rimettere le stampelle per altre due settimane, anche perché normalmente ad agosto comincia la vera preparazione per tornare sugli sci. Quello è stato un periodo difficile, ora ci credo anche se sono consapevole che si tratta di una sfida molto esigente”. La volontà però non manca e Fede a Milano-Cortina non vuol fare solo la madrina.