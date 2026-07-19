Brignone si è raccontata al Corriere della Sera, a cui ha parlato delle sue possibilità di prendere parte alla prossima stagione che si decideranno in seguito all'ultimo importante test, dei suoi piani per il post ritiro e della distanza di guadagni tra tennis e sci

Dalla sua piazza a La Salle, Federica Brignone ha parlato del docufilm incentrato sugli incredibili successi da lei ottenuti a Milano-Cortina, ma soprattutto di quelle che sono le possibilità di rivederla sugli sci la prossima stagione, svelando anche i suoi piani una volta che si sarà ritirata, oltre che tornare sulla disparità di guadagni tra sci e tennis facendo un confronto con Jannik Sinner, per il quale ha speso belle parole di ammirazione durante l’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Brignone: “Farò di tutto per esserci la prossima stagione, ma devo superare il test più importante”

Dopo il ritiro anticipato dalla scorsa stagione permangono i dubbi sul possibile ritorno sugli sci di Brignone, che per quanto abbia compiuto grandi progressi rispetto allo scorso aprile dovrà attendere un ultimo importante test prima di capire se potrà indossare nuovamente gli sci per prendere parte alla prossima stagione della Coppa del Mondo: “Sto bene, sto lottando. Zoppicavo, a inizio aprile era terribile. Ora va meglio. Oggi ho fatto la prima camminata in montagna, con la bici non ho problemi. Però ho dovuto adattare la preparazione: più lavoro in piscina, più esercizi dinamici e nessuno sforzo laterale. Farò di tutto per esserci alla prossima stagione, valuterei lo stop solo se avessi ancora tanto male. Tra poco riprenderò gli sci, è il primo, importante test. Se lo supererò andrò a Ushuaia assieme alla squadra. Se ci sarò in Sud America, vorrà dire che potrò disputare la stagione”.

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Brignone: “Dopo il ritiro girerò il mondo surfando, poi sogno un figlio”

La possibilità di non poter tornare a competere non sembra però preoccupare Brignone, che per quanto abbia ammesso di vivere alla giornata sembra già avere in mente come occupare le sue giornate una volta appesi gli sci al chiodo: “Ci penso sempre, non ho paura di piantarla lì con lo sci. Se dovessi lasciare, non sarei preoccupata: avrei mille opzioni. Vivo alla giornata, ma ho programmi a breve, medio e lungo termine. Ah, quando smetterò vorrò viaggiare e andare a fare surf in giro per il mondo. Anzi, farò il giro del mondo surfando“.

Conclusa la sua carriera Federica potrà anche pensare a un nuovo importante capitolo della sua vita privata: “Diventare mamma è uno dei sogni, a differenza del matrimonio. Però la maternità sarà impossibile fino a quando rimarrò atleta. Dopo il ritiro, però, vorrò viaggiare e fare altre cose. Sei mesi qui e sei mesi al mare, dedicandomi agli sport estremi: non avrò una vita di routine”.

Brignone: “Sinner è super, ma lui viaggia in aereo privato, io su Ryanair”

Interrogata su Sinner, Brignone ha dedicato parole al miele al campione azzurro della racchetta, tornando però anche sulla differenza che intercorre tra lo sci e uno sport globale e diffuso come il tennis, che per questo motivo garantisce guadagni incredibili che anche i migliori sciatori non possono sognarsi: “Jannik è super: è più maturo rispetto alla sua età, è rispettoso, corretto, concentrato. Tornando allo sci, non è l’Alberto Tomba visto in certe situazioni. Per me è già più popolare. Alberto aveva fascino ed estro, tra l’altro in un’epoca diversa, senza i social. Difatti è diventato Alberto Tomba e sarebbe interessante vedere quanto ‘muoverebbe’ oggi. Però Sinner vince in uno sport praticato da tutti e pieno di soldi. Anche io sono molto riconosciuta dalla gente, però Jannik può permettersi di viaggiare con il suo aereo, io l’altro giorno ho preso Ryanair ed ero seduta tra la gente”.

Brignone: “Sono tra le dieci migliori di tutti i tempi”

Infine la Tigre di La Salle ha valutato anche la sua carriera paragonandola a quella delle suoe colleghe attuali o che l’hanno preceduta, inserendosi – più che giustamente – in una ristretta élite dello sci: “Nel punto indicato dai risultati: sono tra le dieci di tutti i tempi. L’impresa di Cortina mi ha però consentito di superare dei limiti che tanti colleghi non hanno potuto passare: è un valore aggiunto alla mia carriera”.