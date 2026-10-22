Brignone: "Non ho ancora capito il perché dell'infortunio, è stata una sfida"

La campionessa alla Festa del Cinema di Roma per il documentario "Federica - L'ultima Olimpiade"

“Tutti i miei infortuni precedenti, che non erano così gravi chiaramente, però tutti i piccoli incidenti sono successi in momenti in cui io avevo bisogno di fermarmi o di fare un reset, di cambiare qualcosa. In realtà in questo sto ancora cercando qualche senso. Probabilmente avevo bisogno di una sfida nuova, ancora più impossibile, perché avevo raggiunto o passato tutte le sfide che avevo in testa. Però così è stato un po’ ‘too much’, nel senso così grave non ho ancora capito il perché e non so se lo capirò mai. Il recupero dall’infortunio è stato una sfida”. Lo ha detto la sciatrice Federica Brignone, alla Festa del cinema di Roma con il documentario “Federica – L’ultima Olimpiade”.