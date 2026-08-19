Brignone non sceglie i dubbi sul ritiro e sente la necessità di un nuovo test: niente partenza con Goggia in Ushuaia?

La partenza di Goggia, Pirovano e Bassino per l'Argentina si avvicina, ma Brignone potrebbe decidere di prendersi qualche giorno in più per sostenere un nuovo test sulle nevi e valutare le proprie condizioni

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Manca sempre meno all’inizio della preparazione in Argentina per la nuova stagione di Coppa del Mondo e ancora non si sa se sull’aereo che porterà Sofia Goggia, Marta Bassino e Laura Pirovano ci sarà Federica Brignone, che sta facendo di tutto per poter seguire le proprie compagne. La due volte campionessa olimpica, non soddisfatta dal ritorno sulle nevi a fine luglio a Cervinia, come rivelato a l’ANSA sente però la necessità di un nuovo test sugli sci per sciogliere gli ultimi dubbi riguardo le sue condizioni e la possibilità di potersi allenare senza problemi per un mese consecutivo in Argentina.

Brignone: “Ora sto meglio, ma se non potrò esprimersi al massimo non continuerò”

Nonostante non abbia più da dimostrare e i dolori che anche l’anno scorso l’hanno obbligata a rinunciare a buona parte della stagione, Brignone sembra seriamente intenzionata a partire per l’Argentina per preparare la nuova stagione di Coppa del Mondo, alla quale prenderà parte però solo se si sentirà al massimo livello e non proverà dolore, come confermato settimana scorsa a l’ANSA durante un evento a Courmayeur al Jardin de l’Ange:

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“La prossima stagione la vedo abbastanza, se non l’avessi vista non mi sarei preparata in questo modo e non starei così bene fisicamente. Vorrei divertirmi e riuscire a esprimermi al mio massimo livello. Se non sarò in grado di farlo in maniera serena, senza grossi dolori, se dovrò combattere con il dolore a ogni curva come l’anno scorso, non lo farò. È stato un crescendo ma dopo le Olimpiadi era un disastro, ho zoppicato per quasi due mesi e sono dovuta ripartire. Adesso riesco a fare anche delle cose più dinamiche e sono veramente contenta. Finalmente sto migliorando bene e dopo tre mesi di preparazione sto vedendo dei risultati, anche a livello del dolore”.

La necessità di un nuovo test per Brignone

I continui dubbi di Brignone sulla nuova stagione nascono anche dal test sulle nevi svolto a fine luglio che però non ha restituito a Federica le sensazioni che sperava: “Non parto per l’Argentina se non sono sicura di poter fare un mese di allenamento. Non mi sogno neanche di farlo. Il test a Cervinia sinceramente non è andato come avrei voluto”.

La Tigre di La Salle ora però si sente meglio, e per questo vorrebbe fare un nuovo test sugli sci, anche per capire se riuscirà ad allenarsi per un mese senza sentire dolore in Argentina: “Adesso sto un po’ meglio e vorrei riprovare. Ho fatto anche qualche esame e stiamo decidendo con la commissione medica cosa fare”.

Domenica la partenza di Goggia, Bassino e Pirovano per l’Ushuaia, che farà Fede?

Intanto però il tempo della partenza per l’Ushuaia si avvicina, con Goggia, Bassino e Pirovano che prenderanno un aereo domenica 23 agosto per raggiungere l’Argentina. Possibile che Brignone decida di non unirsi immediatamente alle sue compagne e di prendersi qualche giorno in più per un nuovo test sulle nevi e valutare al meglio le proprie condizioni, ritardando di qualche giorno la partenza per Ushuaia.