Brignone adesso ci crede: "E' ora di tornare con le ragazze". Shiffrin e Vonn esultano. Dramma Liensberger

Federica Brignone per la prima volta dopo mesi si è esposta sulla possibilità di tornare a gareggiare in vista delle olimpiadi: a Tarvisio a metà gennaio la prima prova generale?

Adesso si che c’è chi comincia a credere nel miracolo: Federica Brignone al cancelletto di partenza delle gare olimpiche è il sogno di milioni di appassionati, e quel sogno comincia realmente ad essere accarezzato con mano. Tanto che quanto rilanciato sui propri profili social dalla fuoriclasse di La Salle non lascia adito a molte interpretazioni: “È il momento di tornare con le ragazze”, ha sentenziato Federica, mostrando un’immagine di lei che si allena sulle porte del gigante.

Lo scatto che infiamma il web: tutti pazzi per Fede

La rincorsa a cinque cerchi, cominciata dopo il terribile incidente patito sulla Mediolanum dell’Alpe di Lusia ai campionati tricolori dello scorso aprile, potrebbe essere giunta a un punto di svolta. Perché a 9 mesi dall’infortunio, Brignone s’è esposta forse per la prima volta sulla possibilità di tornare a gareggiare in vista delle gare olimpiche. Sulle piste di Valgrisenche e Courmayeur la vincitrice della Coppa del Mondo 2020 e 2025 ha fatto capire di essere tornata già a un livello di condizione e di convinzione piuttosto alto, sebbene serviranno test più probanti e vere e proprie gare per capire se davvero sia realistica l’idea di vederla scendere in pista nelle gare olimpiche di febbraio.

Intanto però la gioia ha preso il sopravvento dopo mesi di grandi tensioni: “Di nuovo tra le porte dopo tanto tempo, allenarsi a casa è stato fantastico!”, ha scritto Fede. Che potrebbe decidere di ripresentarsi in Coppa del Mondo già a metà mese, quando il circo bianco al femminile farà tappa a Tarvisio (discesa e supergigante il 17 e 18 gennaio, anticipati il 15 e il 16 da due giorni di prove cronometrate) e il gigante sulla Erta di Plan de Corones del 20 gennaio, che sarà seguito 4 giorni dopo da quello sulle nevi di Spindleruv Mlyn, in Repubblica Ceca. La prova generale è quella di Crans Montana del 30-31 gennaio (supergigante e discesa), ultimi appuntamenti prima delle Olimpiadi.

Commenti vip: le americane esultano (e pure Marco Melandri)

Il post social ha subito scatenato un’ondata di affetto e di entusiasmo, con tanti tifosi ma anche tantissime colleghe che hanno voluto in qualche modo omaggiare e sostenere Federica. Tra queste, non sono mancate Mikaela Shiffrin e Lindsey Vonn, che hanno commentato rispettivamente con una bella fiamma (nel caso di Miki) e con un semplice ma emblematico “Yesss”, scritto da Lindsey, con due bei muscoli mostrati in segno di forza.

Anche l’ex rivale Tessa Worley ha voluto sostenere il post di Federica, così come Nadia Delago e pure Marco Melandri. “Più proud di così non si può”, ha commentato Liz Cantore, a riprova del grande coraggio mostrato dalla tigre valdostana.

Liensberger si frattura la tibia: addio giochi olimpici

Intanto i giochi di Milano-Cortina al femminile hanno perso un’altra sicura protagonista: Katharina Liensberger, una delle papabili per una medaglia in slalom speciale (argento agli ultimi giochi olimpici di Pechino 2022, dove aveva vinto l’oro nel team event), si è infortunata in allenamento a St. Michael mentre stava rifinendo la preparazione per le gare in gigante dei prossimi due giorni a Kranjska Gora, riportando la frattura della tibia destra con lesione del menisco e del legamento collaterale.

Inevitabile l’operazione, che di fatto ne ha sancito la fine dei sogni a cinque cerchi e anche la chiusura anticipata della stagione agonistica. Liensberger puntava molto sulle gare olimpiche a Cortina, pensando anche alla vittoria dello slalom speciale dei Mondiali del 2021 (bissata poi nel parallelo) ottenuta sulla stessa pista che ospiterà la gara a cinque cerchi. L’elenco delle assenti illustri va dunque aumentando di giorno in giorno, e colpisce anche gli austriaci dopo che l’Italia ha probabilmente perso Marta Bassino e la Svizzera Lara Gut-Behrami.