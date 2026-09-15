Tolta la vistosa benda che aveva al GP di F1 a Monza per Brignone rimane solo l'ultimo dubbio da sciogliere in vista del ritorno in pista, quello riguardante il dolore

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Cresce la fiducia riguardo al ritorno sugli sci in vista della stagione 2026/2027 di Federica Brignone, che lasciato il J Medical si è recata in Alto Adige alterandosi tra fisioterapia e svago in attesa del ritorno sulle nevi che ci dirà quale sarà il futuro della Tigre di La Salle. Intanto rimangono i dubbi su cosa abbia obbligato ad anticipare il ritorno in Italia di Sofia Goggia, che ha smentito anche quanto riportato da La Gazzetta dello Sport riguardo i dissapori con il nuovo skiman Markus Gufler.

Brignone, via le bende dalla gamba

L’ultima volta che avevamo visto Brignone in un evento ufficiale era stato in occasione del gran premio di Formula 1 andato in scena a Monza nel weekend tra il 5 e il 6 settembre, in occasione del quale Federica era apparsa in pubblico con una vistosa benda nera che le copriva tutta la gamba sinistra utile a proteggere la ferita dopo l’ennesima operazione alla quale si era sottoposta poche settimane fa a Milano.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Oggi quella benda sembra essere definitivamente scomparsa stando alle foto pubblicate sul proprio profilo Instagram dalla stessa Brignone, che ha trascorso un fine settimana di relax in Alto Adige insieme alle proprie amiche ed ex colleghe Karoline Pichler e Lisa Magdalena Agerer, accompagnando il post con una didascalia che fa capire come la gamba sia più vicina alla guarigione: “Fine settimana tranquillo con le amiche! E primi passi sulla zampa nuova!”.

Quando verrà sciolto l’ultimo dubbio di Federica

Immagini e parole che ovviamente alimentano l’ottimismo sul ritorno in pista di Brignone, che intanto prosegue la sua riabilitazione. Al momento è ancora presto per capire quando Federica potrà provare a tornare sugli sci, ma indicazioni più chiare arriveranno verso fine mese, col ritorno sulle nevi che comunque potrebbe avvenire intorno alla metà di ottobre. E proprio quello sarà il momento della verità per Federica, che aveva deciso di tornare sotto i ferri perché sentiva ancora dolore che a questo punto dovrebbe essere sparito, ma solo la prova sugli potrà dirlo con certezza e sciogliere l’ultimo dubbio di Brignone verso la prossima stagione.

Goggia smentisce Gazzetta

Rimane ancora avvolta dal mistero la stanchezza accusata da Goggia in Argentina e che l’ha portata a interrompere la preparazione in Sud America e anticipare il ritorno in Italia di Sofia, che a riguardo non ha ancora detto nulla, contrariamente a quanto è stata obbligata a fare riguardo la collaborazione col nuovo skipman Gufler, smentendo le voci di dissidi riportate da La Gazzetta dello Sport attraverso una precisazione pubblicata proprio sulla Rosea e riportata da Sporttales: “Sofia Goggia fa sapere che la voce riportata sula Gazzetta di domenica su presunte divergenze con il nuovo skiman sono infondate. ‘La collaborazione con Karus Gufler è iniziata regolarmente e procede senza alcun genere di problema’, ha detto l’olimpionica 2018”.