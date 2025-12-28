Brignone, il retroscena sul ritorno in pista e il rischio in agguato. Goggia cita Sinner ma si ispira a Paltrinieri

Federica Brignone continua il lavoro a Courmayeur in vista del ritorno in pista: l’obiettivo potrebbe essere il gigante di Kronplatz ma ora rischia di uscire dal primo gruppo di merito. Goggia rivela la sua ammirazione per Paltrinieri

Federica Brignone sta compiendo un autentico miracolo sportivo. A 268 giorni dal terribile infortunio di cui è stata vittima, la sciatrice di La Salle si avvicina sempre di più al ritorno in pista in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Mentre la sua compagna di squadra, Sofia Goggia, rivela la sua ammirazione per Paltrinieri.

Brignone in pista a Courmayeur

Federica Brignone prova a stringere i tempi. Negli ultimi 4 giorni la valdostana ha cominciato ad alzare il ritmo della sua preparazione nella sua Courmayeur, giornate anche condizionate da un po’ di maltempo ma che hanno visto la sciatrice azzurra cominciare a mettere un po’ di ritmo nelle gambe tra le porte di gigante in vista della prossima stagione. Insieme a lei tutto lo staff che l’ha seguita sin dal giorno dell’infortunio con l’immancabile fratello Davide, lo skiman Mauro Sbardellotto ma anche il fisioterapista Federico Bistrot che l’ha accompagnata durante il percorso di riabilitazione. Nei primi mesi del nuovo anno ci sarà una nuova fase fondamentale con Fede che ritroverà anche le sue compagne di nazionale e capire quando avverrà il suo ritorno in gara.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il rischio per Federica

Nessuno vuole affrettare i tempi in questo momento. A distanza di 268 giorni da un infortunio terribile, Brignone sta compiendo un vero e proprio miracolo. Ma ora la data del rientro in vista di Milano-Cortina si avvicina. E’ altamente improbabile pensare già al weekend di Kranjiska Gora dove il 3 gennaio è in programma un gigante. Lo sguardo va decisamente più avanti. Le due prove di velocità di Zauchensee (discesa e superG del 10 e 11 gennaio) sembrano fuori portata. Un primo approccio potrebbe avvenire a Tarvisio con l’azzurra che potrebbe fare da apripista nella due giorni di gara mentre il debutto potrebbe avvenire nel gigante italiano di Kronplatz del 20 gennaio prossimo. Il rischio per l’azzurra, soprattutto in gigante, è quello di uscire dal primo gruppo di merito. In questo momento Federica è sesta ma rischia di scivolare dietro con l’avanzata di Ljutic e Moltzan. In una situazione del genere rischierebbe una ripartenza ad handicap.

Goggia cita Sinner e Paltrinieri

Sofia Goggia si è raccontata in una lunga intervista nella trasmissione “Buffa Talks”, in cui ha rivelato alcuni momenti della sua carriera e il rapporto speciale con Cortina. Ma soprattutto la sciatrice bergamasca ha parlato del suo approccio alle gare: “Gli infortuni gravi sono figli di conflitti emotivi di cui non sei consapevole. La fortuna te la crei e la sfortuna anche. Io sono sempre stata molto emotiva. Ho sentito Sinner dire ‘quando entro in campo sono nella mia bolla sicura e lascio tutto fuori’. Io al cancellato di partenza invece porto tutta me stessa e devo riuscire a gestire le giornate difficili. Uno degli atleti che ho sempre ammirato tantissimo è Gregorio Paltrinieri, per me è in cima alla lista degli atleti italiani, soprattutto per il suo approccio alle gare e per come si racconta”.