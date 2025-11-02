Brignone fissa la data del rientro: obiettivo portabandiera a Milano-Cortina. Goggia, agghiacciante retroscena su Bassino

La sciatrice azzurra confessa il sogno di sventolare la bandiera italiana a Milano, la mamma Ninna svela l’incontro con Sinner al J Medical mentre Goggia racconta il terribile infortunio di Bassino

Le Olimpiadi di Milano-Cortina si avvicinano ogni giorno di più. Federica Brignone non vuole lasciare andare il suo sogno ma rivela che non tornerà sugli sci prima di metà novembre. Mentre Goggia rivela un’agghiacciante retroscena sull’infortunio di Marta Bassino.

Brignone fissa la data del rientro

Federica Brignone vede sempre di più avvicinarsi la linea del traguardo. Non si tratta purtroppo della fine di una gara ma quella della lunga maratona di riabilitazione dopo il terribile infortunio subito nel corso degli Assoluti. Gli aggiornamenti sulle sue condizioni sono continui ma i dubbi sulla partecipazione Milano-Cortina continuano ad aleggiare: “Il mio percorso sulla neve ricomincia non prima di metà novembre, solo allora potrò essere più preciso. Cerco di trarre le mie energie dalla voglia di migliorare. Non credo nella fortuna ma nel lavoro e nell’impegno”, ha rivelato a Sky.

L’obiettivo dichiarato non è solo quello di essere in gara a Milano-Cortina ma anche il ruolo di portabandiera nelle Olimpiadi italiane: “Mi restano due grandi sogni: essere al via come atleta e avere l’onore di sfilare con la bandiera durante la cerimonia di apertura di Milano, la mia città natale”.

Fede e l’incontro con Sinner: la rivelazione di Ninna Quario

Proprio qualche giorno fa Ninna Quario, mamma di Federica, ex atleta e giornalista, ha pubblicato il libro “Due vite – lo slalom parallelo con mia figlia Federica Brignone”. E nel corso di un’intervista a Il Giornale ha rivelato alcuni retroscena sulla sciatrice azzurra e non solo: “Il suo infortunio è stato uno choc. Chi l’ha operata ha detto che finora Fede ha fatto un miracolo. Io la vedo molto determinata per provarci per Cotina. Sta lavorando come uno che quando decide una cosa e ha un obiettivo, dà tutto quello che ha”.

Poi svela l’incontro con Sinner: “Fede l’ha incontrato al J Medical e ci ha parlato. E’ un grande, anche per il fatto che abbia sciato prima di diventare tennista ed è un campione da ammirare in generale. Però ammetto che Musetti è più divertente da guardare e a me piaceva molto Fognini”.

La rivelazione di Goggia

Federica Brignone non è l’unica azzurra ferma ai box per infortunio e ancora in dubbio per le Olimpiadi. Nelle ultime settimana alla lista si è purtroppo aggiunta anche Marta Bassino e su di lei, arriva un retroscena decisamente agghiacciante di Sofia Goggia che alla Rai ha raccontato: “Il dispiacere è immenso, se penso che ci allenavamo insieme in Val Senelas e al secondo giro Marta è caduta. Io ho sentito in radio che chiedeva aiuto perché sentiva di essersi fatta male. Fede? Non sappiamo ancora quando rimetterà gli sci ma per lei la possibilità delle Olimpiadi non è ancora sfumata”.