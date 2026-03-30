Brignone a Che Tempo Che fa, silenzio sul futuro e sul ritiro poi rivela: “Ecco quando mi ha scritto Sinner”

Federica Brignone non cancella i dubbi sul futuro, ospite della trasmissione di Fabio Fazio, la campionessa olimpica rivela la telefonata ricevuta dal numero 2 del mondo: “Mi ha scritto dopo la discesa”

Il futuro resta lì un po’ sospeso, insieme a un carico di dubbi che continua a esserci. La sensazione è che Federica Brignone non abbia preso ancora la decisione finale su quello che succederà nella prossima stagione. L’infortunio terribile subito nell’aprile 2025 continua a presentare il conto e ci sono ancora molte cose da mettere a posto. E anche a Che Tempo Che Fa, Fede sull’argomento rimane abbottonata.

Il recupero dopo l’infortunio

Due medaglie d’oro, un recupero da un infortunio che sembrava aver messo fine non solo alla possibilità di medaglia olimpica ma anche a quella di poter essere presente a Milano-Cortina, Federica Brignone torna a parlare del suo infortunio e soprattutto del suo clamoroso ritorno: “Ancora mi chiedo come ho fatto. Dopo l’infortunio è stata tosta ma è stata una cosa che ho accettato da subito. Nel mio sport può succedere, sono stata brava a fare questo e a cominciare subito a lavorare per tornare a una vita normale. Ci sto ancora lavorando, in questo momento sono ferma perché il dolore c’è. Ho tornato a fare l’atleta, ce l’ho fatta per le Olimpiadi ed è stata una cosa bellissima. Ma manca ancora qualcosa per tornare a una vita normale, mi sono ritrovata a zoppicare in giro. Ho fatto una pausa, e sono andata a fare surf”.

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L’abbraccio con Mattarella e il messaggio di Sinner

L’abbraccio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rimane uno dei momenti più iconici delle Olimpiadi di Milano Cortina. E nella sua intervista a Che Tempo Che Fa, l’azzurro rivela anche il messaggio che le è arrivato da Jannik Sinner: “Mattarella mi ha abbracciato e mi ha detto: “Io ci contavo”. E io gli ho risposto che ci contavo decisamente di meno. Sinner mi ha scritto già dopo la discesa, era al J Medical con il nostro fisioterapista. Aveva visto la discesa in cui sono arrivata decima che è stato un passaggio fondamentale per le gare successiva. E insieme al mio fisioterapista mi hanno scritto messaggi per tutta la gara”.

Il silenzio sul ritiro

I dubbi sul futuro però rimangono. Fabio Fazio continua a ripetere di non voler far domande a riguardo ma finisce inevitabilmente per inserire l’argomento ritiro nella conversazione: “In questo momento il mio futuro è fatto di impegni istituzionali, ma anche di visite per capire come sta la mia gamba. Poi ricomincerò ad allenarmi perché voglio vedere come sto dal punto di vista fisico. Voglio soprattutto ringraziare tutte le persone che mi hanno seguito e che mi sono state vicine. Ho sentito l’energia positiva dalle persone che mi hanno sempre sostenuto”. Per sapere se la Tigre tornerà in pista bisognerà ancora aspettare.