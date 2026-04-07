Brignone, a maggio la decisione sul ritiro. Goggia prepara la rivoluzione tecnica, la terribile confessione di Shiffrin

Federica Brignone ha rivelato che solo a maggio scioglierà i dubbi sul suo futuro, Goggia cambia i suoi programmi in vista della prossima stagione. La statunitense rivela: “Mia mamma ha un tumore”

La stagione dello sci alpino è andata in archivio solo da poche settimane. Ma già si comincia a pensare alla prossima con l’Italia ancora in attesa di conoscere il futuro di Federica Brignone, che dopo il terribile infortunio e la ripresa quasi miracolosa che le ha consentito di vincere due ori a Milano Cortina, non ha ancora sciolto i dubbi sui suoi programmi.

Brignone, a maggio la decisione sul ritiro

Il futuro di Federica Brignone è ancora in dubbio. Nelle ultime apparizioni pubbliche la campionessa valdostana non ha voluto fugare i dubbi sull’ipotesi ritiro. Anche nel corso della sua presenza a Verissimo nel corso dell’ultimo fine settimana, la campionessa olimpica ha preso tempo ma ha fatto una rivelazione importante almeno sulla sua timeline: “A maggio prenderò delle decisioni – ha detto – Sto lavorando nuovamente sulla mia salute, ho fatto una vacanza che avevo rimandato lo scorso anno, a maggio me ne concederò un’altra prima della fisioterapia e della preparazione. Solo dopo deciderò i miei programmi futuri”.

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Goggia verso la rivoluzione tecnica

Sofia Goggia ha chiuso la sua stagione alla grande conquistando la prima Coppa di specialità in superG, un trofeo che va a completare la sua carriera di velocista. Ma l’annata appena finita è stata caratterizzata da molti alti e bassi della bergamasca soprattutto in discesa. Se la medaglia di bronzo è una testamento alla sua continuità nella disciplina, i risultati nel corso dell’anno non sempre sono stati all’altezza delle sue aspettative soprattutto in una stagione in cui nel mondo della velocità c’erano tante assenze eccellenti. L’obiettivo è quello di ritrovare continuità nella sua specialità preferita, per farlo la bergamasca ha deciso di cambiare il suo programma di allenamenti dedicandosi a recupero e riposo ma ci potrebbero essere anche dei cambiamenti tecnici con l’ormai scontato addio al tecnico Luca Agazzi.

La rivelazione di Shiffrin

Mikaela Shiffrin viene universalmente considerata come la migliore sciatrice di tutti i tempi. La statunitense è reduce da un’ennesima stagione trionfale che l’ha vista conquistare la coppa generale e confermare il suo dominio nello slalom e per la 29enne sembra ancora solo l’inizio nonostante le 110 vittorie già conquistate in Coppa del Mondo. Nel corso del suo podcast “What’s the Point”, la campionessa americana ha però confessato di aver vissuto una stagione molto complicata con la mamma Eileen, che ha abbandonato la carriera da infermiera per accompagnarla in tutte le gare, a cui è stato diagnosticato un cancro lo scorso ottobre e che non l’ha potuta seguire come fatto in passato: “All’improvviso eri tu quella che aveva bisogno di aiuto”.