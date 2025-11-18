Brignone, mamma Ninna risponde alle critiche: la rivelazione su infortunio e Olimpiadi. Il pronostico azzardato di De Chiesa

Le condizioni di Federica Brignone restano al centro dell’attenzione con la valdostana che sembra pronta a rimettere gli sci e a cercare un miracolo olimpico. Mamma Ninna Quario non si sbilancia, De Chiesa invece punta in alto

Le condizioni di Federica Brignone restano uno dei grandi punti di domanda ma anche di maggiore attenzione dello sport italiano. La giornata di ieri è stata particolarmente significativa con un rimbalzo continuo di notizie che però al momento non hanno chiarito la situazione. La speranza è sempre quella di assistere a un mezzo miracolo sportivo con la valdostana in gara a Milano-Cortina.

Brignone, i prossimi passi

Federica Brignone aspetta e forse scalpita anche. L’azzurra ha manifestato l’intenzione di tornare a mettere gli sci ai piedi e di tornare nel suo ambiente naturale, quello della neve. Ma l’ok da parte dei medici della Fisi non è ancora arrivato come confermato anche dalla mamma Ninna Quario, intervistata da Tutti Convocati su Radio 24: “Anche Davide aveva detto che aspettavano l’ok del medico, del fisioterapista e del preparatore atletica prima del via. Ma non credo sia ancora arrivati, e ovviamente non ci sono le idoneità per i raduni e per le gare”.

Le rivelazioni di mamma Ninna

Nel corso dell’intervista, Ninna Quario svela alcuni particolari sull’infortunio e sul percorso di riabilitazione di Brignone ma non si sbilancia su un’eventuale partecipazione ai Giochi di Milano-Cortina. Ma soprattutto ci tiene a ribadire che alcune cose dette negli ultimi giorni non corrispondono alla realtà: “Da parte sua non c’è stata nessuna dietrologia, nessun tentativo di voler fare l’eroina dicendo ce la faccio o non ce la faccio. Non è il suo modo di fare. L’infortunio è stato molto grave, i medici dissero che ci volevano 10 mesi solo per camminare, vuol dire febbraio. La sua motivazione e il lavoro che ci ha messo le permettono di camminare dopo 8 mesi e forse anche di sciare”.

Ma sulle Olimpiadi, Ninna Quario è molto cauta: “E’ sulla buona strada ma per i Giochi ci si allena otto mesi, nessuno in questo momento può sapere se ce la farà, nemmeno lei. Ho visto un suo video in questi giorni e ho pensato che ci siamo, ha ripreso a usare la gamba i modo vero. Ma io sono l’ultima che chiede a Fede come sta o se ce la farà. Posso solo dire che siamo sulla buona strada”.

La previsione di De Chiesa

A lanciarsi in una previsione piuttosto ardita è il commentatore Rai Paolo De Chiesa. L’ex sciatore azzurro sta seguendo, come tutti, il percorso riabilitativo della stella dello sci italiano. Nelle scorse settimane ha rivelato che quella di Federica è una guarigione e un recupero che gli stessi dottori che la stanno seguendo giudicano al limite del miracoloso. E ora proprio De Chiesa non la vede solo in gara a Milano-Cortina ma anche in grado di fare qualcosa di più: “Se la gamba tornasse almeno al 9o% potrebbe anche vincere le Olimpiadi perché un mese di preparazione potrebbe bastare e magari arriverebbe ai Giochi più riposata. Molto dipenderà dai carichi che riuscirà a sostenere. Un primo riscontro lo avremo quando metterà gli sci”.