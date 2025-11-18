Brignone, mamma Ninna risponde alle critiche: la rivelazione su infortunio e Olimpiadi. Il pronostico azzardato di De Chiesa

Le condizioni di Federica Brignone restano uno dei grandi punti di domanda ma anche di maggiore attenzione dello sport italiano. La giornata di ieri è stata particolarmente significativa con un rimbalzo continuo di notizie che però al momento non hanno chiarito la situazione. La speranza è sempre quella di assistere a un mezzo miracolo sportivo con la valdostana in gara a Milano-Cortina.
Brignone, i prossimi passi
Federica Brignone aspetta e forse scalpita anche. L’azzurra ha manifestato l’intenzione di tornare a mettere gli sci ai piedi e di tornare nel suo ambiente naturale, quello della neve. Ma l’ok da parte dei medici della Fisi non è ancora arrivato come confermato anche dalla mamma Ninna Quario, intervistata da Tutti Convocati su Radio 24: “Anche Davide aveva detto che aspettavano l’ok del medico, del fisioterapista e del preparatore atletica prima del via. Ma non credo sia ancora arrivati, e ovviamente non ci sono le idoneità per i raduni e per le gare”.
Le rivelazioni di mamma Ninna
Nel corso dell’intervista, Ninna Quario svela alcuni particolari sull’infortunio e sul percorso di riabilitazione di Brignone ma non si sbilancia su un’eventuale partecipazione ai Giochi di Milano-Cortina. Ma soprattutto ci tiene a ribadire che alcune cose dette negli ultimi giorni non corrispondono alla realtà: “Da parte sua non c’è stata nessuna dietrologia, nessun tentativo di voler fare l’eroina dicendo ce la faccio o non ce la faccio. Non è il suo modo di fare. L’infortunio è stato molto grave, i medici dissero che ci volevano 10 mesi solo per camminare, vuol dire febbraio. La sua motivazione e il lavoro che ci ha messo le permettono di camminare dopo 8 mesi e forse anche di sciare”.
Ma sulle Olimpiadi, Ninna Quario è molto cauta: “E’ sulla buona strada ma per i Giochi ci si allena otto mesi, nessuno in questo momento può sapere se ce la farà, nemmeno lei. Ho visto un suo video in questi giorni e ho pensato che ci siamo, ha ripreso a usare la gamba i modo vero. Ma io sono l’ultima che chiede a Fede come sta o se ce la farà. Posso solo dire che siamo sulla buona strada”.
La previsione di De Chiesa
A lanciarsi in una previsione piuttosto ardita è il commentatore Rai Paolo De Chiesa. L’ex sciatore azzurro sta seguendo, come tutti, il percorso riabilitativo della stella dello sci italiano. Nelle scorse settimane ha rivelato che quella di Federica è una guarigione e un recupero che gli stessi dottori che la stanno seguendo giudicano al limite del miracoloso. E ora proprio De Chiesa non la vede solo in gara a Milano-Cortina ma anche in grado di fare qualcosa di più: “Se la gamba tornasse almeno al 9o% potrebbe anche vincere le Olimpiadi perché un mese di preparazione potrebbe bastare e magari arriverebbe ai Giochi più riposata. Molto dipenderà dai carichi che riuscirà a sostenere. Un primo riscontro lo avremo quando metterà gli sci”.