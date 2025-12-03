Brignone, il video a Courmayeur riaccende le speranze: la data decisiva per le Olimpiadi. Giada D’Antonio vola negli USA

La campionessa valdostana continua il suo percorso di riabilitazione sugli sci, le ultime immagini la riprendono sugli sci a Courmayeur. La giovanissima sciatrice napoletana si mette in discussione sulle nevi americane

Federica Brignone l’aveva promesso: “Farò di tutto per tornare ai livelli di prima”, e ora sta tenendo fede alle sue parole. Le ultime immagini arrivano da Courmayeur dove è tornata a mettere gli sci continuando ad alimentare il sogno di poter essere a Milano-Cortina. Mentre dall’altra parte del Mondo, Giada D’Antonio spera di continuare il suo percorso di crescita sulla strada che altre hanno segnato prima di lei.

Nuovo giorno in pista

Federica Brignone torna a mettere gli sci, le prime immagini di qualche giorno fa hanno segnato un ritorno tanto atteso per la valdostana e per i suoi tifosi. Il ritorno a quello che ama fare di più, sciare e la voglia di tornare a provare certe emozioni. Ma ora il percorso di avvicinamento al ritorno anche alle gare vive un altro passo con Fede che è tornata a mettere gli sci anche a Courmayeur dove negli ultimi giorni ha effettuato un lavoro proprio tra pista e palestra. Le prossime settimana saranno quelle chiave però per capire se c’è una reale possibilità di gareggiare a Milano-Cortina oppure se è meglio non rischiare. Sarà dicembre il mese delle scelte e delle decisioni per Fede.

“Le Olimpiadi non sono una priorità”

Negli ultimi mesi sono emersi nuovi dettagli riguardo l’infortunio di Federica Brignone. Un trauma terribile quello subito dalla valdostana che come rivelato anche dalla mamma Ninna Quario ha temuto per la sua carriera ma anche per la sua vita quotidiana. Per i medici sarebbero stati necessari otto mesi solo per ricominciare a camminare, e invece la Tigre ha bruciato ancora una volta i tempi. Ma ora sembra non voler mettersi pressione riguardo le Olimpiadi, vuole tornare a essere una sciatrice di primo livello anche se significa rinunciare a Milano-Cortina: “Voglio tornare a gareggiare ai miei livelli e non tanto per farlo. L’appuntamento olimpico è qualcosa a cui peso ma la mia priorità è andar forte come prima dell’incidente”.

La scelta di Giada D’Antonio

Presente dello sci, ma anche il futuro. L’Italia segue con attesa e apprensione l’evoluzione della situazione di Federica Brignone. Ma allo stesso tempo getta uno sguardo più che interessato sul futuro. E in questo momento il futuro ha il nome di Giada D’Antonio, la 16enne sciatrice napoletana è esplosa sulla scena con la doppia vittoria conquistata negli slalom Fis disputati a Schiltorn. Un successo che l’ha messa sui radar di appassionati e addetti ai lavori che ora seguono con attenzione la sua evoluzione che continuerà sulle nevi americane. La giovanissima azzurra, infatti, non ha voluto aspettare l’atteso esordio in Coppa Europa per tornare a gareggiare ma ha deciso di volare a Copper Mountain dove prenderà parte alla Nor-Am Cup con due giganti in programma lunedì e martedì che saranno seguiti da due gare in slalom.