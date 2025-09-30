Brignone riaccende la speranza olimpica: le sue condizioni. Dal Cile Sofia Goggia la consiglia verso il ritorno alle gare

Federica Brignone torna a correre liberamente scacciando un po’ di fantasmi delle ultime settimane e dal Cile arriva l’incoraggiamento di Goggia: “Sono sicura che possa tornare a un ottimo livello”

La lunga corsa verso le Olimpiadi di Milano-Cortina continua ma stavolta per Federica Brignone non si tratta di una discesa ma di un percorso molto più accidentato. Da qualche giorno la valdostana ha lasciato Torino per godersi qualche giorno in Sardegna senza lasciare da parte la riabilitazione.

La speranza di Federica Brignone

Qualche giorno fa era suonato fortissimo il campanello d’allarme con Brignone che aveva rivelato di non essere pronta a rischiare la salute pur di essere ai Giochi, un momento di scoramento legato al fatto che le conseguenze dell’infortunio forse non spariranno mai realmente del tutto. Ma complice anche una piccola vacanza, la valdostana sembra aver ritrovato il sorriso. Ha lasciato per qualche giorno Torino e il J Medical per una piccola escursione in Sardegna, il lavoro di riabilitazione non è messo da parte. Anzi sui social Federica ha pubblicato un video in cui si allena ed esulta: “La mia prima vera corsa”, nonostante il ginocchio mostri ancora i segni del terribile infortunio. Ma la speranze per Milano-Cortina è tutto tranne che abbandonata.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il consiglio di Sofia Goggia

A lanciare un messaggio alla sua compagna di squadra ci ha pensato nei giorni scorsi anche Sofia Goggia. La bergamasca ne sa qualcosa di infortuni brutti e alla Domenica Sportiva ha rivelato: “So bene quanto sia grave il suo infortunio ma anche io non sono più quella di prima. Non chiedetemi di accovacciarmi perché mi farebbero male le ginocchia e anche la caviglia non la piego più come prima. Ma sono sicura che indipendentemente da questo Federica possa tornare a esprimere un ottimo livello sugli sci”.

L’obiettivo Milano-Cortina

Federica Brignone prova a bruciare le tappe per essere ai Giochi olimpici italiani, mentre Sofia Goggia spera di continuare a rimanere lontana da ogni sorta di problemi e di potersi giocare tutta la stagione in condizioni perfetta per essere protagonista a Milano-Cortina in più discipline possibili: “Voglio essere costante in tutte e tre le discipline in Coppa del Mondo, è questo il mio obiettivo. Alle Olimpiadi poi ci penseremo”, dice la bergamasca quasi a scacciare la pressione che avrà sicuramente sulle spalle.