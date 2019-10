Brilla in Nazionale ma i tifosi del Napoli si spaccano sul web

Ad ogni sosta è un esodo per il Napoli, che manda sempre in giro tanti nazionali impegnati con le rispettive rappresentative. In questi giorni sono 12 i giocatori azzurri che non potranno lavorare con Ancelotti fino a metà della prossima settimana: da Meret, Insigne e Di Lorenzo fino a Mertens, Milik, Zielinski, Ruiz e così via.

LA SORPRESA – Tra i vari assi del Napoli ha colpito la prova di Lozano con il suo Messico. Deludente, nonostante il debutto felice contro la Juve che aveva illuso tutti, nelle prove fornite col Napoli finora, il Chcuky è stato grande protagonista del 5-1 del Messico contro Bermuda.

ASSIST E GOL – L’attaccante ha fornito due assist, ha segnato un bel gol e ha anche sbagliato un rigore risultando comunque tra i migliori in campo. Con il Messico però, va detto, è stato utilizzato come esterno a sinistra nel 4-3-3 posizione mai occupata a Napoli.

LA PREOCCUPAZIONE – Il giocatore tornerà a Napoli solo venerdì, alla vigilia della gara col Verona, dopo oltre 27mila chilometri di volo e due partite in dieci giorni: difficile che Ancelotti lo impieghi sabato prossimo.

I COMMENTI – I tifosi del Napoli hanno visto le immagini delle giocate di Lozano e il web si spacca nei giudizi: “È un attaccante al quale va data fiducia e costanza. Se trovasse una collocazione definitiva per me sarebbe più facile il suo inserimento. Speriamo avvenga presto!”.

AL POSTO DI CHI? – Qualcuno resta scettico (“Al momento é buono per queste squadrette….speriamo che cresca”), altri sottolineano che nel suo ruolo c’è già qualcun altro: “A questo punto, dovrebbero far fuori Insigne…” o anche: “Può giocare su entrambi le corsie senza perdere nulla in tecnica e abilità. Per me Insigne a sinistra e Lozano a destra sono il massimo”, oppure: “Fu preso sicuro di vendere Insigne, una delle confusioni del Napoli in fase di mercato, l’altra è la mancanza di un regista!”.

I CONSIGLI – C’è chi dice: “Ancelotti dovrebbe dire ai vari Lozano, Ruiz, Elmas ecc… “ragazzi giocate come vi hanno insegnato i vostri allenatori delle nazionali” e chi trova analogie poco confortanti: “Quante analogie con Vargas Forte con la nazionale Così così con il Napoli Speriamo bene” ma anche: “Nel Cile ci sono 10+Vargas, nel Messico Lozano+10. Aspetterei un po’ (tanto) per parlare di pacco”.

IL PARAGONE – Pro e contro si susseguono: “Al massimo Lozano si può paragonare con Lavezzi e ad oggi il Pocho risulta essere più forte di Lozano” e infine: “42 milioni buttati per un doppione, ma quando mai i messicani hanno saputo giocare a calcio?”.

SPORTEVAI | 13-10-2019 10:22