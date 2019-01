Brindisi abbatte anche Pesaro

Continua la marcia della Happy Casa Brindisi, che sfodera un’altra grande prestazione offensiva per conquistare la terza vittoria consecutiva (quarta nelle ultime cinque partite) sul campo di una Pesaro che conosce il primo stop dell’era Boniciolli. Nel 101-80 finale ci sono ben sei giocatori in doppia cifra per la squadra pugliese, che tira con un ragguardevole 18/36 da 3. Pesaro ha lottato, prima di arrendersi nel finale alla grande prestazione della squadra di Vitucci.

Brindisi che inizia con le marce decisamente alte: +11 dopo 6’, +15 sul finire di primo quarto, con un vantaggio che si dilata fino a toccare anche i 24 punti al 18’ (57-33). Pesaro rientra in campo dagli spogliatoi con un altro piglio, e a inizio ultimo quarto sono soltanto due i possessi che separano le squadre, sul 72-66 per gli ospiti. La rimonta pesarese, però, si spegne lì: un break di 7-0 riporta Brindisi oltre la doppia cifra di vantaggio, e la mira da 3 punti continua a regalare soddisfazioni ai pugliesi (6 triple segnate nell’ultimo quarto), fino al +21 finale.

