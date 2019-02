Brindisi all'ultimo respiro, Avellino ko

Brindisi batte Avellino 95-92 e si qualifica per le semifinali delle Final Eight di basket. L’avvio della formazione pugliese è devastante: prima Gaffney e poi Brown colpiscono con continuità il canestro irpino, regalando anche spettacolo con schiacciate e canestri in acrobazia. La squadra di Vitucci ha una carica doppia, rispetto agli avversari, ed anche in difesa recupera palloni, per andare in contropiede e segnare canestri facili, raggiungendo il +18, dopo 9 minuti. C’è una reazione Scandone in avvio di secondo quarto, ma il 7-0 viene subito annullato da Banks e l’Happy Casa aggiorna il proprio massimo vantaggio sul 17-36. Un nuovo tentativo di tornare nel match arriva, però, nei minuti seguenti, quando Sykes e Harper dimezzano il distacco e regalano speranze all’intervallo lungo.

L’avvio di ripresa è shock per Brindisi: la fluidità offensiva del primo tempo è un ricordo, la Sidigas appare un’altra squadra e la rimonta viene completata, con la tripla di Filloy per il sorpasso (52-51 al 23’). La valanga biancoverde non si ferma e prosegue anche nei minuti successivi, quando il parziale continua, per arrivare ad un allungo importante con Caleb Green, prima delle due canestri pesanti dell’italo/argentino per un clamoroso +16. Ma è una partita pazza e Brindisi non molla, tornando sotto con Banks e Brown, per poi pareggiare a quota 85 con Rush a 4’ dalla fine. Ed è gran volata: Ndiaye firma il +1 irpino, una persa per parte, Chappell fa 2/2. Il pallone finale è di Avellino a 13”7: Sykes sbaglia la tripla, Banks mette la schiacciata della staffa e l’Happy Casa è in semifinale.

In collaborazione con basketissimo.com

SPORTAL.IT | 15-02-2019 22:40