Brindisi aspetta un cenno dagli americani

Fernando Marino, il presidente dell'Happy Casa Brindisi, ha parlato di mercato con Brindisi Report.

"Abbiamo letto anche noi le notizie che riguardano Adrian Banks e la trattativa con Fortitudo, ma alla società non risulta che i giocatori americani abbiano iniziato e concluso trattative – ha spiegato il numero 1 dei pugliesi -. Ora attendiamo di sapere se avranno ricevuto proposte che non potrebbero rifiutare o se potranno aderire alle nostre offerte e restare con noi anche per il prossimo campionato".

In bilico, oltre a Banks, anche John Brown, su cui si registra un ritorno di fiamma di Sassari.

SPORTAL.IT | 09-06-2020 11:37