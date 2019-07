Cambio in regia alla Happy Casa Brindisi. Wes Clark, playmaker di 184 centimetri per 83 chili, ha lasciato la Puglia ed è approdato a Cantù, come annunciato dai brianzoli.

Darius Thompson, play/guardia di 193 centimetri per 89 chili nato il 4 maggio 1995 a Murfreesboro, in Tennessee, si è invece trasferito alla corte di Frank Vitucci.

SPORTAL.IT | 23-07-2019 18:28