Brindisi chiude terza, Vitucci 'non ha rancori'

Brindisi chiude al terzo posto la Supercoppa piegando la Vanoli Cremona 87-84.

“Il primo quarto è stato vuoto di contenuto, il secondo è andato meglio, sia come difesa che come attacco – ha detto il coach dei pugliesi, Frank Vitucci -. Quando giochi con poca energia è tutto lento, l’attacco, la difesa, tutto. Poi abbiamo cercato di capire che oggi era necessario metterci qualcosa in più ed è stato buono reagire così, anche per non deludere il pubblico che era qui con noi, questa era una manifestazione importante per noi. Non ho né rimpianti né rancori, finiamo discretamente il pre-campionato e ora dobbiamo guardare avanti a giovedì, all’esordio del campionato”.

SPORTAL.IT | 22-09-2019 21:44