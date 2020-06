Brindisi, è fatta per Visconti

L'Happy Casa Brindisi ha trovato l'accordo con Riccardo Visconti in vista della prossima stagione. L'intesa è stata raggiunta e manca solo la firma, riporta pianetabasket: Visconti sta per tornare in Serie A dopo le ultime stagioni in A2 con la Pallacanestro Mantovana.

Brindisi ha battuto la concorrenza per la guardia ventunenne nata a Torino, che nella scorsa stagione ha realizzato 10.9 punti di media a partita con 3.5 rimbalzi nelle 23 gare disputate.

SPORTAL.IT | 09-06-2020 08:14