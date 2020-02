Brindisi, i rimpianti di Vitucci

Il coach di Brindisi Frank Vitucci ammette alcuni rimpianti dopo la sconfitta in casa contro Milano: "Peccato per la sconfitta dopo una partita dura e sofferta, in cui non abbiamo avuto la lucidità necessaria per portarla a casa. La cattiva percentuale da tre punti ci ha penalizzato, assieme a qualche rimbalzo offensivo non capitalizzato nel finale. Troppi up and down durante l’arco della partita ma contro una squadra di questo spessore e taglia fisica diventa difficile".

"Abbiamo fatto una buona prestazione difensiva, dobbiamo recuperare disciplina ed energia. Lo spettacolo di un pubblico emotivamente carico è la cosa di cui dobbiamo andare orgogliosi. Accettiamo sportivamente il verdetto del campo in una bella serata di sport".

SPORTAL.IT | 02-02-2020 10:35