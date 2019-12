Brindisi, Iannuzzi è scontento

Antonio Iannuzzi è scontento del suo ruolo all'interno delle rotazioni della Happy Casa Brindisi e sta cercando una nuova squadra nella quale potersi esprimere al meglio. Lo riporta 'Sportando'.

Il centro nato ad Avellino gioca 6,9 minuti di media in Serie A, con 1,7 punti e 1,8 rimbalzi a partita, e 9,8 minuti di media in Champions League, con 3,8 punti e 3 rimbalzi a partita. La società brindisina non vorrebbe privarsi del giocatore ma sarebbe disposta a cederlo se l'acquirente dovesse pagare il buyout. Tra i team interessati si fa il nome dell'Orlandina Basket, impegnata nel Girone Ovest di Serie A2.

