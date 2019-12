Brindisi, il regalo di Natale è Dominique Sutton

Happy Casa Brindisi comunica "di aver formalizzato un accordo, valido per la stagione sportiva in corso, con l’atleta statunitense Dominique Sutton. Giocatore dalle indubbie qualità fisiche e atletiche, ha messo in mostra tutto il suo repertorio nel campionato italiano con l’Aquila Basket Trento. Grazie all’impegno e l’extra budget messo a disposizione del title sponsor Happy Casa Store e dalla famiglia Cassano, Dominique atterrerà a Brindisi nei prossimi giorni per vestirsi di bianco e azzurro".

"Nato a Durham (North Carolina) il 20 ottobre 1986, è un’ala dall’altezza di 196 cm per un peso di 97 kg. Sutton ha scritto pagine indelebili dell’Aquila Basket Trento in Serie A, divenendo il secondo miglior rimbalzista della storia del club con 629 rimbalzi catturati in 104 match ufficiali in campionato. Dopo aver sfiorato il sogno scudetto nelle finali playoffs 2016 e 2017, nell’ultima annata in Lega A ha registrato 13.2 punti e 7.1 rimbalzi di media a partita tirando con il 60% da 2. Non solo protagonista in Italia. Durante l’arco della sua carriera, ha calcato i parquet di diverse nazioni e continenti, intraprendendo esperienze: Repubblica Dominicana (Titanes del Licey, 2013), Grecia (Ikaros Chalkidas, 2013/14), Filippine (Air21 Express, 2014 e GlobalPort Batang Pier, 2016)), Germania (Ulm, 2016), Francia (Nancy, 2016/17), Lituania (Rytas Vilnius, 2018/19) e Spagna (San Pablo Burgos, 2019)".

"Prodotto dell’università di North Carolina Central, Dominique ha frequentato i primi anni di college, dal 2007 al 2010, a Kansas State. Nel 2015 si è laureato campione NBA D League con i Santa Cruz Warriors, team affiliato di Golden State, a una media di 13 punti e 6.4 punti a partita. “Siamo molto felici di dare il benvenuto a Sutton – dichiara il Direttore Sportivo Simone Giofrè – cogliamo l’occasione di ringraziare la proprietà e il main sponsor Happy Casa Store per la disponibilità manifestata per effettuare questo importante ingaggio che ci auguriamo possa aggiungere al nostro roster ancora maggior competitività”.

SPORTAL.IT | 12-12-2019 12:16