Brindisi ko, Vitucci fa mea culpa

Deciso passo indietro per la Happy Casa Brindisi, che dopo la vittoria contro l’Olimpia Milano perde in casa contro Pesaro per 81-92 nell’anticipo della 12a giornata di Serie A di basket.

Nella conferenza stampa post-match, il tecnico dei brindisini, Frank Vitucci, ha commentato amaramente: “Vittoria meritata da parte di Pesaro. Noi oggi eravamo in ritardo su tutti i palloni. Mi assumo la responsabilità di non aver saputo far resettare ai miei giocatori la partita contro Milano. Abbiamo avuto una settimana non delle migliori ma questa non deve essere una scusa”.

“L’ho sempre detto che non siamo i migliori ma per vincere bisogna essere bravi – ha aggiunto Vitucci -. Oggi non ha funzionato niente e siamo stati sotto il livello minimo. Non dobbiamo farne un dramma, la sconfitta va ovviamente analizzata e martedì vogliamo provare a ripartire dalla partita di Champions League”.

OMNISPORT | 19-12-2020 22:57