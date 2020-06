Brindisi: "L'addio di Banks ha fatto male"

Il general manager della Happy Casa Brindisi Tullio Marino in un'intervista al Quotidiano di Puglia ha parlato dell'addio di Adrian Banks: "Dispiace sicuramente per la sua partenza, l'addio di un grande professionista come Banks è stato doloroso. Detto ciò eravamo già a conoscenza di questa possibilità e le nostre strategia non hanno subito alcuna variazione".

"Abbiamo annunciato in tempi non sospetti la volontà e il desiderio di confermare gran parte dei giocatori, veniamo da un'annata splendida. Ovviamente ci sono dei giocatore che rappresentano una priorità sotto l'aspetto tecnicotattico per il nostro staff, e pertanto, saranno i primi ad essere valutati".

SPORTAL.IT | 19-06-2020 09:42