John Brown III è pronto a vestirsi nuovamente di biancoazzurro.

La Happy Casa Brindisi ha comunicato in in una nota che il 27enne atleta statunitense, assoluto protagonista dell'ultima annata, ha sottoscritto un contratto valido per la prossima stagione sportiva.

Il giocatore era finito nel mirino di Trento.

SPORTAL.IT | 17-07-2019 07:13