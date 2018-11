Brindisi vince ancora, Cremona a valanga

Torino e Venezia restano in testa alla classifica a punteggio pieno dopo sei giornate di campionato. Nelle altre partite, dopo il successo di Brindisi sul campo di Torino nel lunch match, si contano due vittorie in trasferta su tre gare.

Virtus Segafredo Bologna – Red October Cantù 90-81

Partita piena di protagonisti quella in scena al Paladozza: da una parte Aradori e Kravic mettono a referto 26 punti a testa, dall'altra Mitchell e Jefferson combinano per 45 punti. Dalla contesa esce vittoriosa la Virtus, portandosi avanti prima dell'intervallo con un sontuoso secondo quarto da 30-16, che cancella l'ottimo inizio dei Brianzoli, capaci di concludere in vantaggio di nove lunghezze la prima frazione. Da lì in poi, normale amministrazione per i bianconeri, che gestiscono i tentativi di rimonta Canturini per agganciare proprio la Red October al sesto posto con 6 punti, insieme a Varese e Sassari.

Openjobmetis Varese – Sidigas Avellino 79-83

Partita punto a punto a Masnago: a prevalere sono gli Irpini, guidati dai 25 punti di Norris Cole ed i 18 di Demetris Nichols. Il collettivo Varesotto (ben 5 giocatori in doppia cifra) cade nel quarto quarto dopo essere stato in vantaggio di 7 punti nel terzo (massimo distacco nella gara). L'1/7 da 3 (9/33 complessivo) nell'ultima frazione condanna i padroni di casa, che soccombono al mini parziale di 7-0 degli ospiti. Terza vittoria consecutiva in campionato per Avellino, seconda sconfitta consecutiva per Varese.

OriOra Pistoia – Vanoli Cremona 73-90

Tutto facile nella ripresa per Cremona che torna vittoriosa dalla toscana. Guidata dai 27 punti complessivi di Giampaolo Ricci, la squadra del coach azzurro Meo Sacchetti, dopo essere andata al riposo in vantaggio di 3 punti, allunga nel terzo quarto, e dilaga nell'ultima frazione, fino al +17 finale. Pistoia quasi mai avanti, per poco in partita, e troppo poco il solo contributo di Kerron Johnson, ultimo ad arrendersi con 21 punti. Continua la crisi per Pistoia, sempre più ultima in campionato con 0 vittorie.

