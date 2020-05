Brindisi, Vitucci: "Ha senso giocare a porte chiuse"

In una lunga intervista al Corriere dello Sport, Vitucci ha parlato del futuro del basket: "Per come si sta evolvendo la capacità di controllare ciò che serve per combattere il virus, per me ora ha molto più senso ricominciare ad ottobre a porte chiuse".

Il coach di Brindisi parla anche di come aiutare un movimento, quello cestistico, in grande difficoltà: "La chiave più importante per i club deve essere la defiscalizzazione dei contributi delle sponsorizzazioni".

SPORTAL.IT | 06-05-2020 10:05