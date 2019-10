Brindisi, Vitucci non riesce a gioire

Il coach di Brindisi Frank Vitucci ha analizzato così la vittoria contro Pesaro: "Abbiamo assolto il compito di vincere in casa contro una squadra della nostra fascia anche se abbiamo fatto più fatica del dovuto accettando un ritmo partita esageratamente sbilanciato sul lato offensivo. La classica partita divertente per chi la guarda e un po' meno per chi la vive in panchina ma ci prendiamo i 2 punti e le quattro vittorie su cinque incontri".

La prestazione però non ha affatto convinto l'allenatore: "La posta in palio oggi era alta e ho fatto fatica a trasmetterlo ai miei giocatori. Sono soddisfatto del risultato ma non sono contento per la prestazione. Ora cerchiamo di recuperare energie importanti perchè martedì sera nell’esordio casalingo in Champions League vogliamo assolutamente vincere".

SPORTAL.IT | 20-10-2019 23:39