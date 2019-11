Brindisi, Vitucci: "Siamo come una macchina da rally"

Il coach di Brindisi Fran Vitucci ha commentato soddisfatto il successo dei suoi contro i campioni d'Italia dell'Umana Reyer Venezia: "Grande spirito di squadra dall’inizio alla fine sebbene la partita ci richiedesse uno sforzo importante in passaggi diversi e impegnativi di situazione in situazione. Abbiamo resistito anche ad inizio terzo quarto dopo lo spavento iniziale quando con tre tiri Venezia si era riportata punto a punto. La nostra bravura è stata rispondere sempre alle variazioni degli avversari", sono le parole riportate da sportreportmagazine.com.

Vitucci ora predica calma: "Abbiamo vinto a Milano e con i campioni d’Italia in carica ma i nostri obiettivi iniziali non cambiano rimanendo nei nostri panni con umiltà e consapevolezza. Siamo come una macchina di rally che ogni tanto esce fuori pista ma il telaio, motore e piloti sono di un certo calibro e riusciamo a tornare in pista ogni volta. Rimaniamo con i piedi per terra e cerchiamo di accumulare più punti possibili”.

SPORTAL.IT | 03-11-2019 15:26