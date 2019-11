Brindisi, Vitucci vola basso

Il coach di Brindisi Frank Vitucci ha parlato al Tirreno in vista della partita contro Pistoia: "Loro vengono da buon prestazioni e lotterano fino alla fine per raggiungere la loro meta. una squadra che merita rispetto che affronteremo in una partita imprescindibile per centrare il nostro obiettivo primario, la salvezza". Brindisi è attualmente seconda in classifica con sei vittorie in otto partite.

Vitucci si è anche soffermato su Adrian Banks: "Nel corso degli anni ha acquisito leadership e per noi è un giocatore di riferimento. Al di là dei suoi numeri individuali, fa crescere i compagni intorno a lui", sono le parole riportate da Sportando.

SPORTAL.IT | 23-11-2019 11:53