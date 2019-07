Brio lo scarica: Meglio cederlo, creerebbe problemi

La Juventus di Sarri è ancora un cantiere aperto, l’ex tecnico di Napoli e Chelsea ha iniziato a lavorare da pochi giorni con tutta la rosa a sua disposizione e sono tanti gli interrogativi legati ad arrivi e partenze che potrebbero sconvolgerne l’assetto da qui alla fine del mercato. Tra i nodi da sciogliere c’è quello delle cessioni illustri: chi tra Dybala, Higuain e Mandzukic potrebbe essere sacrificato per far cassa e fiondarsi su un altro big?

La certezza dell’ex stopper – Sergio Brio non ha dubbi. Intervenuto a Rai Sport, l’ex stopper bianconero negli anni 80 fa subito il nome del giocatore di cui la Vecchia Signora dovrebbe liberarsi subito: “Mandzukic ha un problema, mi sembra che voglia giocare sempre tutte le partite. Quindi diventa un problema per la Juventus”. Meglio risolverlo immediatamente, insomma, questo problema anche se Mandzukic è stato uno dei calciatori più positivi negli ultimi anni in casa Juve: “In questo caso bisognerebbe mandarlo a giocare da un’altra parte perché creerebbe dei problemi. Con Allegri ci è riuscito, con Sarri no”.

I commenti del web – Sui social, però, i tifosi bianconeri sono divisi. “Bisogna svecchiare un po’ la squadra, ringraziamo Mandzukic per quello che ha dato e per il suo contributo ma è arrivato il momento di cambiare”, sostiene Giorgio. “Darei via Mandzukic solo se arrivasse un pezzo da novanta come Lukaku o Icardi“, il parere di Lucio. “Mario non si tocca, è un giocatore simbolo della Juve“, è invece il paletto di Elena. Insomma la questione legata all’attaccante croato è ancora aperta e i pareri non sono univoci.

SPORTEVAI | 28-07-2019 10:20