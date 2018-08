Brno, la prima fila parla italiano: Marquez deve inseguire

Il Motomondiale torna dalla breve vacanza estiva e conferma il tema emerso nelle ultime corse prima della sosta e già espresso con preoccupazione da Marc Marquez alla vigilia del ritorno in pista: la concorrenza si è avvicinata alla Honda. La pole nel Gp di Repubblica Ceca a Brno non va però alla Yamaha, bensì alla rinata Ducati di Andrea Dovizioso, che partirà davanti a tutti per la prima volta in stagione, la numero 19 in carriera. Parlerà italiano anche la seconda posizione, perché al fianco di Dovizioso scatterà Valentino Rossi, in ritardo di appena 267 millesimi rispetto al tempo del pilota Ducati (1'54"689). A chiudere la prima fila sarà proprio Marquez, staccato a propria volta di 272 millesimi. A completare la top ten sono Jorge Lorenzo, quarto con l’altra Ducati ufficiale, a 0"349, Carl Crutchlow a 0"366, un Danilo Petrucci sottotono rispetto a quanto visto venerdì, staccato di oltre mezzo secondo (0"514), quindi Zarco (a 0"532), Iannone (a 0"581), Rins (a 0"742) e Pedrosa (a 0"785). Delude invece l’altra Yamaha, quella di Maverick Viñales, non andato oltre il 12° posto dopo aver superato a fatica il Q1.

La gara si annuncia quindi incertissima, viste le distanze ridotte tra i piloti in qualifica e le indicazioni arrivate dalla quarta sessione di prove libere, non valide per l’accesso alla griglia, ma che avevano evidenziato un Marquez in spolvero e a proprio agio su una moto capace di mandare rapidamente le gomme in temperatura e un Rossi staccato di quasi un secondo. Alle 14 di domenica il via della decima prova del Mondiale: Dovizioso, terzo in classifica appaiato a Viñales, cercherà il successo che manca dalla prima corsa della stagione in Qatar, Marquez sogna la terza vittoria consecutiva che forse chiuderebbe il conto in chiave Mondiale, mentre Valentino insegue un primo posto che manca ormai da 19 Gp.



SPORTAL.IT | 04-08-2018 15:45