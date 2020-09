Brocchi archivia il sogno Ibrahimovic

Il tecnico del Monza, Cristian Brocchi, è tornato a parlare di Zlatan Ibrahimovic. Lo ha fatto con il Corriere dello Sport.

2E’ un’idea che stuzzicava tutti, se non avesse rinnovato il contratto con il Milan – ha raccontato l’ex centrocampista dei rossoneri -. Ma oltre all’operazione complessa in sé, ci sono anche dei parametri da rispettare. In serie B è tesserabile soltanto un massimo di 18 giocatori nati prima del ’97. Per noi sarebbe stato un sogno, ma il pensiero dev’essere prima di tutto quello di realizzarne un altro, la promozione in serie A”.

OMNISPORT | 04-09-2020 15:44