Brocchi: "E' un momento di emergenza"

Per il Monza è arrivata la prima sconfitta in campionato: all’U-Power Stadium ha vinto il Chievo, in rimonta, per 2-1.

Il tecnico dei brianzoli, Cristian Brocchi, cerca di guardare avanti. “Saremmo potuti andare sul 2-0 – dice -. Purtroppo è un momento di emergenza, ci mancano tanti calciatori, ci mancano le alternative. Malgrado ciò la mia squadra ha lottato e tenuto bene il campo. Giocare in 10 per così tanto tempo è difficile”.

“Adesso non dobbiamo perdere lucidità. Nelle difficoltà più si rema dalla stessa parte più si diventa forti. Se continueremo a lavorare bene la fortuna girerà anche dalla nostra parte e non è detto che chi è avanti adesso lo sarà anche alla fine” aggiunge l’ex allenatore del Brescia.

OMNISPORT | 24-10-2020 16:58