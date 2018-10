Brocchi: "Qui per portare serenità"

Cristian Brocchi, nuovo allenatore del Monza, ha parlato dei suoi obiettivi nel corso della presentazione.

"Starà a me portare la serenità e le mie idee e proporre qualcosa che possa portare il Monza in posizioni ottimali di classifica in questa stagione – ha detto -. Parlerò con i ragazzi per capire quali sono state le difficoltà in questo periodo, l’acquisto del club da parte di persone importanti può avere dato un peso in più a questi ragazzi, ma se lo devono togliere. Una società forte alle spalle ti consente di giocare solo a calcio, devono stare tranquilli: i fattori esterni non possono incidere al 100%".

"La C è un campionato che conosco, sono amante del calcio – ha proseguito Brocchi -. Torneo difficile perché va su soltanto una squadra, ma è importante pensare a quello che faremo noi. Ci confronteremo con squadre con gli stessi obiettivi e cercheremo di fare meglio".

SPORTAL.IT | 23-10-2018 12:20