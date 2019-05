Brocchi rimpiange gli errori dell'andata

Cristian Brocchi è apparso ovviamente deluso per l’epilogo in volata di Viterbo. “All’andata potevamo realizzare il terzo gol, sapevamo che qui avrebbero potuto metterci in difficoltà. Abbiamo tenuto, ribattuto colpo su colpo ma verso la fine ci sono mancate un po’ di energie e abbiamo preso un gol forse evitabile, ma questo è il calcio” ha detto il tecnico del Monza.

“Dobbiamo rimanere umili, abbiamo visto che la serie C è un campionato difficile, ora pensiamo a recuperare le energie perché domenica abbiamo già la prima partita” ha aggiunto.

SPORTAL.IT | 08-05-2019 19:54