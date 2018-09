Brocchi scommette sulla Fiorentina

Intervistato dai microfoni di 'FirenzeViola.it', Cristian Brocchi ha parlato della sfida tra Inter e Fiorentina, due squadre in cui ha giocato: "Sarà una bella partita tra due squadre che hanno ottimi giocatori. L'Inter ha buonissimi singoli, è forte, ha costruito una rosa di primo livello. La Fiorentina ha Pioli in panchina, che a me personalmente piace moltissimo, sa come far giocare bene le squadre. Può andare a San Siro e fare la partita".

Proprio la squadra viola è una delle formazioni con l'età media più bassa: "E' una scelta a mio parere giustissima, so che Corvino tiene molto a questa cosa. Pantaleo riesce a prendere futuri campioni, non semplicemente ottime promesse".

In chiusura, un parere su Federico Chiesa: "Ha qualità davvero importanti, la Fiorentina ha un vero e proprio asso. Ha ancora solo vent'anni, il calcio italiano ha un futuro fuoriclasse".

SPORTAL.IT | 25-09-2018 17:50