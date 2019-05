Brooks Koepka torna sul tetto del mondo

Brooks Koepka, grazie al trionfo bis nel PGA Championship, torna in vetta alla classifica mondiale e relega al secondo posto Dustin Johnson. L'Official world ranking ritrova in tetto al mondo il ventinovenne di West Palm Beach (Florida), che già aveva chiuso il 2018 davanti a tutti. Justin Rose, campione olimpico, scala dalla seconda alla terza piazza.

Per il resto tutto invariato con Rory McIlroy quarto, Jordan Spieth (assente a Bethpage per un infortunio al polso) quinto e Tiger Woods (uscito al taglio nel PGA Championship) sesto davanti a Francesco Molinari. Il piemontese resta in settima posizione davanti a Bryson DeChambeau (ottavo), Xander Schauffele (nono) e Rickie Fowler (decimo).

SPORTAL.IT | 22-05-2019 14:44