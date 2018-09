Brooks punta forte sull'Eurolega

Jeff Brooks, con la Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del suo approdo all’Olimpia Milano. "Credo proprio di essere capitato nel posto giusto: club d’eccellenza e allenatore super. Nei giorni in cui sono stato con loro ho capito che possiamo ben figurare ovunque. Soprattutto in Eurolega, una competizione che mi stimola" ha detto.

"Caserta fu l’anno della maturazione come giocatore, come persona e in più ero in un posto dal cibo delizioso. Devo ringraziare coach Molin e i miei ex compagni Mordente e Michelori che mi hanno aiutato tanto. Sassari? Triplete. Fu, con coach Sacchetti, una cosa mai vista, soprattutto se pensiamo dov’era Sassari solo qualche anno prima" ha aggiunto il nazionale italiano.

SPORTAL.IT | 16-09-2018 10:35