Brown vince subito: Torino doma Trento

Nella prima semifinale della Supercoppa Italiana 2018, bella vittoria per la Fiat Torino, che si impone per 81-72 sulla Dolomiti Energia Trentino conquistando la finale in programma domani pomeriggio nel nuovissimo PalaLeonessa di Brescia. Vittoria meritata per la squadra di Larry Brown, avanti per tutto il match e capace di resistere alla rimonta trentina nel secondo tempo: di Torino sono piaciuti l’applicazione difensiva e la fluidità del gioco in attacco, mentre Trento ha pagato a caro prezzo un brutto primo tempo fatto di errori da 3 (3/17, 6/24 alla fine) e poca fluidità in attacco (6 palle perse nei primi 10’).

La vittoria di Torino ha due protagonisti che spiccano su tutti: Tekele Cotton (21) e Jamie Wilson (16 e 8 rimbalzi), protagonisti dell’allungo decisivo nell’ultimo quarto. Bene anche Taylor (15) e McAdoo (14). Trento ha tre giocatori in doppia cifra: Jovanovic (15, 8 rimbalzi e 7 falli subiti), Forray (14) e Flaccadori (11 e 6 assist), segnali positivi anche da parte di Andrea Mezzanotte, 9 punti nel secondo tempo.

L’inizio è molto contratto, con le squadre che faticano a trovare la via del canestro: Trento, ad esempio, segnerà i primi 2 punti della sua partita dopo 4’ con Beto Gomes. Nel primo quarto è molto ispirato capitan Poeta, con 7 punti e un impatto notevole nel match: dopo 10’ la Fiat è sul +8. Il momento positivo dei piemontesi continua a inizio secondo quarto, quando 5 punti di Carr valgono il +12, ma a quel punto si sblocca Trento con Forray che firma 7 punti (e la prima tripla del match per l’Aquila, che tira 3/17 dalla lunga distanza nel primo tempo) per riportare Trento a -7. Torino mantiene però il suo vantaggio grazie a un ottimo Cotton (9 punti nel secondo quarto, 14 all’intervallo), che annulla il buon impatto di Mian e Flaccadori: alla pausa lunga è +10.

Nel terzo quarto Trento si riporta a -5 con la tripla di Marble, ma Torino riesce a trovare la forza di portarsi a +13 con un ottimo Taylor: partita che sembra ormai indirizzata, ma Trento non muore mai e un sontuoso Mezzanotte segna 7 punti dei 15 finali del quarto dell’Aquila, che all’ultima pausa è a -3 grazie a un canestro da sotto di Hogue. Un buon McAdooriporta Torino a tre possessi di vantaggio in apertura di ultimo quarto, ma la combo fallo + tecnico fischiata all’ex giocatore dei Warriors lo toglie dalla partita, con Trento nuovamente a -3. Nella difficoltà però la Fiat si rafforza: un parziale di 14-3 creato interamente da Wilson e Cotton chiude il match, portando Torino in finale e regalando a Larry Brown la prima gioia italiana.

Articolo in collaborazione con Basketissimo.com

SPORTAL.IT | 29-09-2018 22:50