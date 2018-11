Brozovic abbraccia il prossimo colpo dell’Inter

La Nazionale croata diventa sempre più la favola calcistica che tutti amano: l’outsider per antonomasia che dopo la finale dei Mondiali continua a regalare grandi emozioni ogni volta che scende in campo. Merito di una forza del gruppo e di un’orgoglio nazionale di altri tempi, anche se poi, a ben guardare anche la squadra croata è infarcita di grandi campioni in ogni reparto. A centrocampo, ad esempio, troviamo il mitico Brozovic, l’eroe della torcida interista e Modric, colui che potrebbe essere considerato il centrocampista più forte in circolazione.

Abbraccio o indizio di mercato?

Dopo la partita di ieri sera contro la Spagna, i calciatori della Croazia hanno celebrato la vittoria e postato le fotografie dei festeggiamenti, allietando i profili social con immagini di rara bellezza. I tifosi dell’Inter hanno senz’altro notato che Marcelo Brozovic ha pubblicato soprattutto fotografie in cui è abbracciato proprio con Modric, il sogno mai realizzato dello scorso calcio mercato. E adesso che la finestra di riparazione si sta riaprendo, già fioccano le suggestioni di vedere un giorno il talento del Real Madrid in maglia nerazzurra.

L’arrivo di Marotta fa ben sperare i tifosi

D’altronde, l’Inter finalmente sembra essere ritornata ai piani che le competono: giocare la Champions League ha ridato lustro a un club che negli ultimi anni aveva perso confidenza con i palcoscenici più prestigiosi e nei prossimi giorni potrebbe essere ufficializzato l’arrivo di Beppe Marotta, l’ex dirigente della Juventus, tra le fila interista. Un colpo societario che potrebbe spostare gli equilibri, e l’ipotetico nuovo direttore sportivo dell’Inter potrebbe fare il suo ingresso in società con una bomba di mercato ad effetto. O almeno è quando si augurano i tifosi dell’Inter che sotto la foto di Brozovic e Modric hanno cominciato a scrivere messaggi di speranza, per un futuro all’insegna del predominio nerazzurro.

SPORTEVAI | 16-11-2018 10:47