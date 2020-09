Brozovic, il Monaco si tira indietro

Negli scorsi giorni era circolata la voce di un presunto interesse del Monaco per il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic. A smentire i rumors ci ha pensato lo stesso allenatore dei monegaschi, Niko Kovac, in conferenza stampa.

“Penso sia sempre molto facile essere accostato ad un giocatore che ho già allenato in passato. Ho avuto Brozovic nella selezione Under 21 croata. È un ottimo giocatore, gioca per una grande squadra in Italia come l’Inter ed è un nazionale. Ma onestamente, non è un giocatore per noi. Stiamo seguendo altre piste in questo momento” .

OMNISPORT | 12-09-2020 18:16