Bruno Alves e Stepinski, interviene Faggiano

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano in un'intervista a Tv Parma ha parlato della possibile partenza di Bruno Alves, direzione Juventus. "Dopo aver preso Caceres la Juve non ha posti per Bruno Alves, mi tocca ripetere la stesse cose che ho detto qualche giorno fa: inoltre ho letto che avrei chiesto un milione e mezzo, è assurdo non ho mai parlato di cifre con la Juve. I giocatori importanti me li tengo, come fanno anche le altre squadre".

L'interesse per Stepinski: "Ci interessa, ma è un giocatore importante per il Chievo, non posso dire le mie strategie per smentire le news infondate che girano".

Il ko di domenica: "E' stata una domenica strana nei risultati di tutte le squadre, ma non siamo stati arrendevoli, abbiamo giocato sempre all'attacco e meritavamo di più. Speravo di vivere questi ultimi giorni di mercato con qualche punto in più, ma non ci accontentiamo".

SPORTAL.IT | 29-01-2019 11:30