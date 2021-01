Bruno Alves, futuro in bilico a Parma

Bruno Alves potrebbe lasciare il Parma a gennaio. L’agente Oscar Damiani a TMW non si è sbilanciato: “Alves torna in Portogallo? Sa quello che deve fare. Se arriveranno delle opportunità le valuterà. Per ora non voglio esprimermi, è una situazione delicata”.

“Se mi aspettavo un Parma in difficoltà? Difficile dirlo da fuori. La squadra ha avuto molti infortuni, c’è stato il cambio di società. L’allenatore non ha dato ciò che tutti immaginavano. Magari con D’Aversa girerà meglio”.

OMNISPORT | 26-01-2021 14:44