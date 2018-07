Bruno Alves spacca i tifosi

Il colpo a sorpresa del Parma, Bruno Alves, divide i tifosi crociati tra chi commenta positivamente l'arrivo del veterano difensore portoghese e tra chi invece boccia drasticamente l'ultimo arrivato.

"Visto l'ultimo acquisto mi chiedo, ma sarà che tardiamo con le trattive x il caso sms o nn ci sono soldi?". "Forte per carità….ma 37 anni…", "Non ho parole..cioe' sto cercando di capire dai forse via Calaio' e prendi sto …..", "37 anni… per ora calciomercato da retrocessione speriamo…", sono le motivazioni di chi è contrario.

Chi invece è a favore punta soprattutto sulla grande esperienza: "Ma davvero si sta discutendo un giocatore come Bruno Alves?", "Avrà pure 37 anni, ma fidatevi che se la squadra si muove bene, anche i "vecchi" difendono bene", "Grande Faggiano".

SPORTAL.IT | 04-07-2018 14:20