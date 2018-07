Bruno Alves, la strana richiesta alla mamma di Cristiano Ronaldo

Non solo 200 giornalisti e 30 televisioni da tutto il mondo. Alla prima conferenza stampa di Cristiano Ronaldo da giocatore della Juventus c’era anche… Bruno Alves. Sì proprio il difensore portoghese appena arrivato al Parma. Ma non si tratta di un’intrusione. Lui e CR7 sono amici da tempo, e l’invito all’evento è arrivato da Jorge Mendes, procuratore dell’asso portoghese.

La sua presenza non è passata inosservata, e d’altronde Bruno Alves era tra gli invitati anche alla prima cena “bianconera” di Cristiano Ronaldo, al Royal Park ‘I Roveri’ al parco della Mandria di Torino. Probabilmente Mendes ha voluto mettere a suo agio Ronaldo nei suoi primi giorni italiani, chiamando un collega ed amico che gli facesse compagnia.

CR7 e Bruno Alves sono amici e compagni di nazionale, ma in campo si ritroveranno da avversari nella prossima stagione, a meno che non venga decretata la retrocessione del Parma per tentato illecito sportivo.

Nel frattempo, se dovessero incrociare i tacchetti in campo, Alves non si risparmierà, e in questo senso ha già chiesto il permesso alla madre di Cristiano Ronaldo, Maria Dolores Aveiro.

“Le ho chiesto se mi autorizzava a dargli qualche colpo quando giocheremo contro – ha detto scherzando il difensore portoghese – ma sarà davvero bello affrontarci e questo non influenzerà la nostra amicizia”.

Sull’impatto di Cristiano Ronaldo nel pianeta Juventus, Bruno Alves non ha dubbi: “Trionferà come ha fatto con Manchester United e Real Madrid. Lui è motivato come sempre e darà tutto per continuare a giocare bene”.

I due sono diventati campioni d’Europa nel 2016 con la nazionale portoghese, mentre ai Mondiali di Russia 2018 sono stati eliminati agli ottavi di finale dall’Uruguay.

Ora Bruno Alves è pronto a sfidare CR7 senza esclusione di colpi. Il difensore portoghese appena arrivato al Parma la scorsa stagione era in forza agli scozzesi del Rangers Glasgow (25 presenze e due reti), e nella stagione 2016-17 aveva già giocato in italia con la maglia del Cagliari.

