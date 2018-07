Bruno Cerella e Reyer avanti insieme

L’Umana Reyer ha annunciato di avere raggiunto con il giocatore Bruno Cerella l’accordo per la stagione 18/19 con opzione per quella successiva. Ala di 194 cm, nato a Bahia Blanca (Argentina) il 30 luglio 1986 e in possesso anche di passaporto italiano, aveva disputato l’ultima stagione in maglia orogranata, in prestito dall’Olimpia Milano.

Cerella ha chiuso la sua prima esperienza con l’Umana Reyer con 28 presenze in campionato, 11 in Champions League e 8 in FIBA Europe Cup. In carriera, vanta due scudetti, due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, a cui ha aggiunto lo scorso anno il successo europeo in FIBA Europe Cup con l’Umana Reyer.

“Sono molto contento di far parte dell’Umana Reyer anche nella prossima stagione, è stata una bellissima esperienza quella vissuta insieme nell’ultima annata e avevo tanta voglia di continuare a giocare a Venezia. Qui sto davvero bene: è una società dove si lavora bene, con ambizione, strutturata per mettere i giocatori in condizione di esprimersi al massimo del potenziale e vivere bene sia dentro che fuori dal Palasport” ha detto Cerella.

SPORTAL.IT | 21-07-2018 07:55