Bruno Longhi sa perchè il Napoli non gira: ci sono 4 ragioni

Due pareggi di fila, in trasferta ma entrambi senza brillare e senza segnare contro Genk e Torino, hanno fatto scoppiare già le prime polemiche in casa-Napoli. Già dopo il ko interno con il Cagliari si annusavano malumori forti e tensioni sia in seno alla tifoseria e che nello spogliatoio ma ora – complice anche la sosta – la situazione si è aggravata.

LE ACCUSE – Ad Ancelotti arrivano accuse di ogni tipo: dalla confusione tattica con troppi giocatori schierati fuori ruolo al modulo che non esalterebbe le caratteristiche dell’organico. C’è chi già ipotizza un suo addio a fine stagione e tutte queste voci sicuramente non fanno bene all’ambiente.

I MALUMORI – Che ci siano tensioni nello spogliatoio lo testimoniano il recente caso-Insigne, con il capitano sbattuto in tribuna in Champions, ed anche le parole di Milik che lamenta di giocare poco e che dalla Polonia ha lasciato intendere che il 4-3-3 sarebbe il modulo da utilizzare,

I MOTIVI – A sviscerare il perchè di questa mini-crisi ci prova Bruno Longhi. Anche il giornalista di Mediaset si aspettava di più da questo Napoli al secondo anno della gestione Ancelotti e parlando a Radio sportiva elenca cosa c’è che non va.

4 RAGIONI – Longhi dice: “I motivi dietro al momento del Napoli sono questi: il ritardo di condizione dei giocatori che hanno giocato durante l’estate come Koulibaly, il rendimento sottotono di Zielinski e Milik, i casi Lozano e Insigne, i rinnovi in ballo”.

L’OTTIMISMO – Nonostante tutto il giornalista di Mediaset aggiunge: “Il momento è quello che è, in netta controtendenza rispetto alla splendida vittoria in Champions contro il Liverpool ma io resto ottimista perché gli spezzoni di gara giocati bene significano che la squadra può stabilizzarsi a quei livelli”.

DEA SU TUTTI – Longhi chiude elogiando quella che è la vera sorpresa del torneo: “L’Atalanta è virtualmente la squadra campione d’Italia nell’anno solare, tutte le statistiche sono dalla sua parte. E il suo monte stipendi è 10 volte inferiore rispetto a quello della Juventus”.

SPORTEVAI | 10-10-2019 12:57