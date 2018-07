Bruno Peres diventa tricolore

Il no al Torino, motivato da ragioni famigliari, sembra certo. E allora Bruno Peres è a un passo dal ritorno in Brasile. Dopo che la trattativa tra i granata e la Roma si era conclusa positivamente, sulla base di un prestito oneroso da 1 milione con obbligo di riscatto a 7, esigenze personali hanno convinto l’esterno a non proseguire la carriera in Italia, aspettando proposte dal proprio paese.

Proposte che sono arrivate, per la precisione da parte del San Paolo, a un passo dall’accordo con la Roma, che non vuole rinunciare alla cifra già pattuita con il Toro. La chiusura della trattativa è vicina sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto per il 'Tricolor' fissato a 8 oppure obbligo, ipotesi che permetterebbe ai giallorossi di incassare subito. Dal canto proprio, il Torino si sta orientando su soluzioni alternative: la più gradita è quella che porta allo spallino Manuel Lazzari.

SPORTAL.IT | 03-07-2018 22:15